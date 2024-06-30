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        Mersin'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:03
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        Mersin'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Toros Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde, otluk ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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