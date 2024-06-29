Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin servis otobüsü şoförü tutuklandı

Kazada, otomobildeki Uzman Çavuş Barış Gülçiçek (34) ile servis otobüsündeki İsmailova Ncmannoba (38) olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan uzman çavuş Y.D. ile 34 kişi, Silifke Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

İ.K. idaresindeki 06 EEP 718 plakalı Akkuyu NGS'de çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, dün Işıklı Mahallesi D400 kara yolunda Antalya istikametinden Mersin yönüne seyrederken refüje çıkarak karşı şeride geçmiş, bu şeritten gelen Akkuyu NGS'de görevli uzman çavuş Y.D. idaresindeki 27 R 2950 plakalı otomobil ile H.Y'nin kullandığı NGS işçilerini taşıyan 31 AIM 470 plakalı servis aracına çarpmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandı.

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