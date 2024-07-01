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        Mersin'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:20
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        Mersin'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.

        Tespit edilen bölgelere yönlendirilen ekipler, Erdemli'de 2, Mezitli ilçesinde ise 4 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Kazı alanlarında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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