Mersin'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Tespit edilen bölgelere yönlendirilen ekipler, Erdemli'de 2, Mezitli ilçesinde ise 4 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanlarında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
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