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        Mersin'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:09
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        Mersin'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Mersin Bölge Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Liman Başkan Vekili Aytekin Sarıca, törende, bölgenin denizcilik alanında en önemli liman tesislerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Bölge Liman Başkanlığı idari sahasında bulunan 18 liman tesisinde 2023 yılı itibarıyla 5 binin üzerinde gemi hareketi ve 40 milyon ton üzerinde yük elleçlemesi yapıldığını ifade eden Sarıca, devletin tüm desteğiyle denizcilik sektörünün büyümeye ve ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından denize çelenk bırakıldı. Törene Vali Yardımcısı İbrahim Küçük de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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