Mersin'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Mersin'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Bölge Liman Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Liman Başkan Vekili Aytekin Sarıca, törende, bölgenin denizcilik alanında en önemli liman tesislerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bölge Liman Başkanlığı idari sahasında bulunan 18 liman tesisinde 2023 yılı itibarıyla 5 binin üzerinde gemi hareketi ve 40 milyon ton üzerinde yük elleçlemesi yapıldığını ifade eden Sarıca, devletin tüm desteğiyle denizcilik sektörünün büyümeye ve ilerlemeye devam ettiğini kaydetti.