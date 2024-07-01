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        Mersin merkezli 15 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 71'e çıktı

        Mersin merkezli 15 ilde 52 şüphelinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin 19 zanlı daha yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:07
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        Mersin merkezli 15 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı sayısı 71'e çıktı
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        Mersin merkezli 15 ilde 52 şüphelinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonuna ilişkin 19 zanlı daha yakalandı.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen kişilere yönelik 29 Haziran'da 52 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan 19 zanlı daha yakalandı.

        Gözaltı sayısının 71'e çıktığı operasyonda, 12 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Haziran'da sosyal medya hesabından, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Mersin merkezli Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Adana, Batman, Bitlis, Bursa, İzmir, Malatya, Manisa, Tekirdağ, Tokat, Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 52 şüphelinin yakalandığını paylaşmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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