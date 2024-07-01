Ticaret Bakanlığı ekipleri, Mersin'de limon depolarını denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, limon fiyatlarındaki artış nedeniyle Mersin'deki depolarda denetim yaptı.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, son günlerde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirdi.

Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hal Kompleksi'ne giden ekipler, depolardaki limonların stok durumunu kontrol etti.

Denetimlerde, ürünlerin geliş fiyat bilgisine de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden bakıldı.

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Fahiş fiyatın önüne geçebilmek için kontrolleri sıklaştırdıklarını belirten Sümer, "Fiyat olumsuzluğunu önlemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başta limon olmak üzere tüm meyve sebze gruplarına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor." diye konuştu.