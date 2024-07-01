Mersin'de devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
M.K. (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Özbek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.K, M.K, E.D. ile M.A.D. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.