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        Mersin'de jandarma, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı

        Mersin'de jandarma ekipleri, boğulma vakalarını önlemek için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:08
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        Mersin'de jandarma, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı
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        Mersin'de jandarma ekipleri, boğulma vakalarını önlemek için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, boğulma vakalarına karşı çalışma yapıldı.

        Tarsus ilçesinde denetim yapan ekipler, baraj, gölet ve sulama kanallarında yüzden vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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