Mersin'de jandarma, boğulmaları önlemek için vatandaşları uyardı
Mersin'de jandarma ekipleri, boğulma vakalarını önlemek için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Mersin'de jandarma ekipleri, boğulma vakalarını önlemek için vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, boğulma vakalarına karşı çalışma yapıldı.
Tarsus ilçesinde denetim yapan ekipler, baraj, gölet ve sulama kanallarında yüzden vatandaşları uyardı.
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