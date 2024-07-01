Bozyazı'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından botla ilgili bilgi verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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