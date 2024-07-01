Bozyazı'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Bozyazı Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Komutanlığa ait TCSG-309 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.
Ziyaret için gelenlere askeri personel tarafından botla ilgili bilgi verildi.
Botu gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çekildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.