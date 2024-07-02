Mersin'de anahtarı kopyalanan aracın çalınıp parçalanarak satıldığı iddiasına 2 tutuklama

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheliler M.A.P, A.K, M.A.T, B.H. ve M.S, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Çalışma yapan ekipler, otomobilin, anahtarının kopyalanarak çalındığını, daha sonra benzin istasyonuna götürülerek yıkandığını, ardından parçalara ayrılarak hurdacılara satıldığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına giden kişinin otomobilinin çalınması üzerine harekete geçti.

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