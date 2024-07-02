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        Mersin'de anahtarı kopyalanan aracın çalınıp parçalanarak satıldığı iddiasına 2 tutuklama

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, anahtarını kopyaladıkları otomobili çalıp parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:01
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        Mersin'de anahtarı kopyalanan aracın çalınıp parçalanarak satıldığı iddiasına 2 tutuklama
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, anahtarını kopyaladıkları otomobili çalıp parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına giden kişinin otomobilinin çalınması üzerine harekete geçti.

        Çalışma yapan ekipler, otomobilin, anahtarının kopyalanarak çalındığını, daha sonra benzin istasyonuna götürülerek yıkandığını, ardından parçalara ayrılarak hurdacılara satıldığını tespit etti.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen şüpheliler M.A.P, A.K, M.A.T, B.H. ve M.S, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.H. ve M.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, aracın çalındıktan sonra akaryakıt istasyonuna getirilip yıkanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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