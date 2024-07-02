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        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:30
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        Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Bal ormanı vasfı bulunan alandaki bazı arı kovanları yangında zarar gördü.

        Bölgedeki rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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