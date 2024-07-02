Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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