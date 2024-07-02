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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:30
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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

        Yangına müdahalede kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlük yaşandı.

        Havadan ve karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Bal ormanı vasfı bulunan alandaki 30 arı kovan yangında zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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