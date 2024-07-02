Mersin'de üniversite öğrencileri mezuniyet projelerini sergiledi

Mersin'de üniversite öğrencileri eğitim döneminde yaptıkları mezuniyet projelerini sergiledi.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciler 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirdikleri projeleri Gülüm Özveren Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, açılışta, üniversitede güzel çalışmalara imza atıldığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz de sergide öğrencilerin yaratıcılık ve tasarım yeteneklerini gösteren eserlerin yer aldığını söyledi.