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        Mersin'de üniversite öğrencileri mezuniyet projelerini sergiledi

        Mersin'de üniversite öğrencileri eğitim döneminde yaptıkları mezuniyet projelerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:04 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:04
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        Mersin'de üniversite öğrencileri mezuniyet projelerini sergiledi
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        Mersin'de üniversite öğrencileri eğitim döneminde yaptıkları mezuniyet projelerini sergiledi.

        Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciler 2023-2024 eğitim yılında gerçekleştirdikleri projeleri Gülüm Özveren Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, açılışta, üniversitede güzel çalışmalara imza atıldığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz de sergide öğrencilerin yaratıcılık ve tasarım yeteneklerini gösteren eserlerin yer aldığını söyledi.

        Öğrencilerin güzel çalışmalar ortaya çıkardığını anlatan Akyüz, "Sergide, farklı konseptlerde tasarlanmış yapılar, iç mekanlar, restorasyon projeleri ve maketler yer alıyor. Bu tür sergiler, öğrencilerin profesyonel dünyaya adım atmalarına yardımcı olur. Eserlerin saatlerce süren sıkı çalışmaların bir kanıtı olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi katılımcılar tarafından gezildi.

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