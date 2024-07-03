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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:28
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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Şahna Mahallesi'nde seyir halindeki henüz plakası öğrenilemeyen A.G. yönetimindeki hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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