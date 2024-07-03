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        Anamur'da havai fişek kullanımı yasaklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 08:56 Güncelleme: 03.07.2024 - 08:56
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        Anamur'da havai fişek kullanımı yasaklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımı yasaklandı.

        Anamur Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısının ilk oturumu Belediye Başkanı Durmuş Deniz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda görüşülen düğün, nişan ve özel günlerde havai fişek kullanımının yasaklanması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Gürültü ve çevre kirliliğine neden olan havai fişeklerin birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini belirten Deniz, "Düğün salonlarına, organizasyon şirketlerine bu kararı tebliğ edeceğiz. Özellikle sahil bölgemizde eğlence mekanlarına yakın alanlarda yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde düzenlemeler yaparak gürültü kirliliğini en aza indirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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