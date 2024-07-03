Mersin'in eserlerinin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefleniyor

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin kültürel miraslarının UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Valiliğin açıklamasına göre Pehlivan, bir otelde Mersin Turizm İşletmeciler Derneğinin düzenlediği toplantıda turizm paydaşlarıyla bir araya geldi.

Pehlivan, burada, kentin yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığının artırılması için büyük gayret gösterildiğini belirtti.

Mersin'de 11'i mavi bayraklı 41 plaj ve 100'ün üzerinde koy bulunduğunu ifade eden Pehlivan, kentin önemli tatil merkezlerinden olduğunu anımsattı.