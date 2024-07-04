Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirildi.

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