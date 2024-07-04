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        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi

        Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:29
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        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
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        Mersin'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin fiyatlardaki artış nedeniyle başlattığı denetimlerde, iki depoda Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, son dönemde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirildi.

        Erdemli ilçesindeki iki depoda yapılan incelemede, HKS'ye kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü.

        Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekiplerinin de görev aldığı denetimlerde, ürün sahibi 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

        Ekiplerin, limon fiyatlarındaki artışa yönelik denetimleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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