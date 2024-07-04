Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sedir balı hasadına başlandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sedir balının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sedir balı hasadına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sedir balının hasadına başlandı.

        Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Toros Dağları'ndaki sedir ormanlarında bal üreticilerinin hasadına katıldı.

        Kurt, yaptığı açıklamada, Toros Dağları'ndaki sedir ormanlarında 100 bin kovan bulunduğunu belirtti.

        Sedir balının 3 ila 5 yılda bir hasat edildiğini anlatan Kurt, "Sedir balında hasat başladı. Bu yıl verim çok yüksek. Arıcılarımız için umut kaynağı. Burası üretim deposuna dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

        Bal üreticisi Celal Çay da sedir balının lezzetli ve sağlığa faydalı olduğunu dile getirdi.

        Sedir balının son yıllarda çok fazla tercih edildiğini vurgulayan Çay, "Ciddi talep var. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Sedir balı yurt dışından da talep görüyor. Maalesef her yıl üretemiyoruz. Bazı yıllar oluyor. Güzel şekilde sedir balı üretip sadece Türkiye'ye değil, dünyanın her yerine göndermek istiyoruz." dedi.

        Sedir balının kilogramının 1000 liradan alıcılara ulaştırıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        MSB duyurdu! 1 haftada 57 terörist etkisiz
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı

        Benzer Haberler

        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon bulundu
        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon bulundu
        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
        "Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek
        "Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek
        Mersin'in eserlerinin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefl...
        Mersin'in eserlerinin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefl...
        Anamur'da havai fişek kullanımı yasaklandı
        Anamur'da havai fişek kullanımı yasaklandı
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale g...
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale g...