Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'in kültürel eserleri tanıtıldı

        Mersin'de, "Türkiye'nin İnci ve Öncü Şehri Mersin UNESCO Yolunda Programı"nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 04.07.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in kültürel eserleri tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, "Türkiye'nin İnci ve Öncü Şehri Mersin UNESCO Yolunda Programı"nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Valilik öncülüğünde Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Toplantıda, Mersin'in tanıtımının yapıldığı video katılımcılar tarafından izlendi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, programda, Mersin'in tarihi yapılarıyla ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

        Kentte St. Paul Kuyusu ve çevresi, Korykos Antik Kenti, Alahan Manastırı ve Mamure Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığına değinen Pehlivan, UNESCO'nun kültür ve turizm bağlamında önemli olduğunu kaydetti.

        Pehlivan, turizm konusunda kentte ciddi çalışmalar yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

        "Amacımız, önce kendi içimizde farkındalık oluşturmak ve devamında da geçici listede olan varlıklarımızın, miraslarımızın kalıcı listeye dahil olmasını sağlamak. Bunu yaparken sırada bekleyen Uzuncaburç, Kanlıdivane, Anemurium Antik Kenti var. Bunların hemen arkasından bilimsel çalışmalar yaparak devamlılığını getirmek."

        Mersin'in tarihi değerlerini daha fazla insana ulaştırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, çalışmalarla kente gelecek turist sayısında artışın olacağını kaydetti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay da Mersin'in sahip olduğu arkeolojik yerlerin dikkati çekici olduğunu ifade etti.

        Kentin önemli konumda bulunduğunu dile getiren Doğanay, "Yeni eserlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi için hazırlıklarımız başlamıştır. Bu kapsamda kentimizin çok değerli varlıkları olan Uzuncaburç, Kanlıdivane, Anemurium Antik Kenti'nin ilk etapta bu listede yer almasını istiyoruz." diye konuştu.

        Doğanay, kültür ve turizm alanında valilik öncülüğünde yapılan çalışmaların son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Programda, Mersin'in kültürel eserleri, antik kentleri ve Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "Dünya Mirası Olma Yolunda Mersin" dergisinin tanıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Bursa'da sağanak esareti! Metro göle döndü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        İstanbul'da kilise saldırısında iddianame düzenlendi!
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        Buket'in hayatını karartan takıntılı aşık hakim karşısında: "Seni Bergen gibi yapacağım, tanınmayacak hale getireceğim"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        "Avusturya'yı Türk yüreğiyle yendik!"
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Şişli'de 85 kediye kafes hapsi
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        Erdoğan'dan Astana'da açıklamalar
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        "Kayalıklardan düştü" dediği eşini böyle öldürmüş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        4 yıl 6 ay hapis istemi
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı

        Benzer Haberler

        Mersin Uluslararası Limanı'na 'En Çok Yük Elleçleyen Liman Tesisi' Ödülü
        Mersin Uluslararası Limanı'na 'En Çok Yük Elleçleyen Liman Tesisi' Ödülü
        Mersin'de sedir balı hasadına başlandı
        Mersin'de sedir balı hasadına başlandı
        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon bulundu
        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon bulundu
        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
        Mersin'de Hal Kayıt Sistemi'ne bildirilmeyen 380 ton limon tespit edildi
        "Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek
        "Tosca" operası, Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahnelenecek
        Mersin'in eserlerinin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefl...
        Mersin'in eserlerinin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması hedefl...