Mersin'de karakol önünde tüfekle havaya ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde polis karakolu önünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Şevket Sümer Mahallesi Siteler Polis Karakolu önüne gelen E.A. henüz belirlenemeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle havaya rastgele ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye giden özel harekat ekibi, E.A'ya tüfeği bırakması yönünde ikazda bulundu.
Tüfeği bırakmayan E.A. polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yarallı yakalanan zanlı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.