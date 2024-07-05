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        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:37
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        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        L.B. idaresindeki 01 AKA 08 plakalı otomobil ile Mustafa Şimşek (22) yönetimindeki 33 VKZ 09 plakalı motosiklet, Tarsus-Çamlıyayla kara yolu Belçınar mevkisinde çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mustafa Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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