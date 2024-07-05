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        Mersin'de apartman dairesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:44
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        Mersin'de apartman dairesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
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        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Tozkoparan Mahallesi 212. Cadde'de bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki daireden kötü koku yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, evde İrfan Öztürk'ün (64) cansız bedenini buldu.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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