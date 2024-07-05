Mersin'de apartman dairesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Tozkoparan Mahallesi 212. Cadde'de bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki daireden kötü koku yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, evde İrfan Öztürk'ün (64) cansız bedenini buldu.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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