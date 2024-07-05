Mersin'de apartman dairesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, kötü koku geldiği ihbarı yapılan apartman dairesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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