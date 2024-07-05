Mersin'de devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tır, D400 kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

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