Mersin'de kamyona çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona arkadan çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
C.Y. idaresindeki 33 AUU 775 plakalı tır, Mimar Sinan Bulvarı'nda U dönüşü yapan kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tırda sıkışan sürücü C.Y, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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