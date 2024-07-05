Mersin'de limon bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Bu kapsamda, evinin de bulunduğu limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen M.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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