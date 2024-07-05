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        Mersin'de limon bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:35
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        Mersin'de limon bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı yakalandı
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        Mersin'in Mezitli ilçesinde limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, evinin de bulunduğu limon bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen M.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi.

        Adreste 62 kök Hint keneviri ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, M.Ö. gözaltına alındı.

        Operasyon, dron ve polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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