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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

        Mersin'de Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:24 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:24
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
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        Mersin'de Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu elde etmek için Hint keneviri yetiştiren ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Adreslerde, 282 kök Hint keneviri, 400 gram esrar ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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