Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'de Hint keneviri yetiştiren ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu elde etmek için Hint keneviri yetiştiren ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde, 282 kök Hint keneviri, 400 gram esrar ve 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.