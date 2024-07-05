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        Mersin'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:39
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        Mersin'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İncirgediği Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile yangın söndürme uçağı sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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