Mersin'de sulama kanalında çocuk cesedi bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.
Sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Yunus Emre Mahallesi'nde çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.
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