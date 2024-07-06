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        Mersin'de sulama kanalında çocuk cesedi bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 20:36 Güncelleme: 06.07.2024 - 20:36
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        Mersin'de sulama kanalında çocuk cesedi bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında çocuk cesedi bulundu.

        Sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Yunus Emre Mahallesi'nde çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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