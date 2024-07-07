Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

Mağara Mahallesi Bozağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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