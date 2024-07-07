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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:08
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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Mağara Mahallesi Bozağaç mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

        Karadan müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Alevler nedeniyle kesim sahasındaki önceden istiflenmiş ağaçlar yandı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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