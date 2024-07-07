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        Mersin'de göldeki adacıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:21
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        Mersin'de göldeki adacıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Berdan Baraj Gölü'ne şişme lastik botla açılan Kemal Kanlıbıçak, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya dönemedi.

        Rüzgarın etkisiyle bindiği botla bir adacığa sürüklenen Kanlıbıçak buraya çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

        Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla Kanlıbıçak'ın sığındığı adacığa ulaştı.

        Ekipler daha sonra Kanlıbıçak'ı kıyıya çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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