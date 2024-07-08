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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan karton yüklü tırda hasar oluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 00:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 00:15
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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan karton yüklü tırda hasar oluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Recep Baran'ın kullandığı 42 GM 921 plakalı tırın dorsesinin lastik kısmı, Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama Mahallesi civarında alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Karton yüklü olduğu belirtilen tırın dorsesinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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