Mersin'de seyir halindeyken alev alan karton yüklü tırda hasar oluştu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Recep Baran'ın kullandığı 42 GM 921 plakalı tırın dorsesinin lastik kısmı, Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama Mahallesi civarında alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, tırı güvenlik şeridine park ettikten sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Karton yüklü olduğu belirtilen tırın dorsesinde hasar oluştu.
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