Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Mersin ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındırdıktan sonra da yurt dışına çıkmalarını sağlayan 5 şüphelinin kimliği ve ikametleri tespit edildi.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.
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