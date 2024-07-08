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        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Mersin ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:03
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        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Mersin ve İstanbul'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yasa dışı yollarla düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındırdıktan sonra da yurt dışına çıkmalarını sağlayan 5 şüphelinin kimliği ve ikametleri tespit edildi.

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin'in Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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