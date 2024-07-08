Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Teknoloji meraklısı emekli öğretmen endüstriyel ekipman üretiyor

        Mersin'de yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Hayri İnce, teknolojiye ilgisi üzerine evinde kurduğu atölyesinde endüstriyel ekipman üretimi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:30 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknoloji meraklısı emekli öğretmen endüstriyel ekipman üretiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Hayri İnce, teknolojiye ilgisi üzerine evinde kurduğu atölyesinde endüstriyel ekipman üretimi yapıyor.

        Toroslar ilçesi Resul mahallesinde ikamet eden İnce, öğretmenlik yıllarında başladığı üretime emekliliğinden sonra da devam etti.

        Evinde oluşturduğu atölyesinde mesai yapan İnce, teknolojiye olan merakı sayesinde kaynak, torna, pres, ambalaj, paketleme, lastik sökme, demir ve karton kesme makineleri gibi çok sayıda endüstriyel ekipman üretti.

        Yaşadığı evin dışına raylı sistem kullanarak asansör oluşturan İnce, meslek liselerine ekipman desteği de veriyor.

        İnce, gazetecilere, bugüne kadar 100'e yakın ekipman ürettiğini söyledi.

        Çocukluğundan beri teknolojiye meraklı olduğunu anlatan İnce, şöyle devam etti:

        "İhtiyacım olan ilk araç kaynak makinesiydi. Ben de kaynak makinesini yağ tenekeleri kullanarak yaptım. Kaynak makinesini yaptıktan sonra torna makinesi lazım oldu. Torna makinesi yaptıktan sonra onunla lastik dökme kalıpları yaptım. Araba için ilk olarak teker yapmayla başladım. Lastiklerin imalatından sonra janta sıra geldi. Jant için de yüksek basınçlı pres makinesi lazımdı. Onu da yaptım."

        - "Makinelerimi devlete hibe etmek istiyorum"

        İnce, hayalinin her zaman araba yapmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Daha sonra istihdam amaçlı çalışmalara başladım. Çalışmalarım gençlere faydalı olması için aklıma ne geldiyse yapmaya başladım. Ürettiğim makinelerin hepsi gençlere bir örnek teşkil ediyor. Ekipmanlar yaklaşık 50 mesleği ilgilendiriyor. Makinelerimi devlete hibe etmek istiyorum. Patent için hiçbir yere müracaat etmedim. Son olarak bir deprem aleti üzerinde çalıştım. Seri üretim yapamayınca örnek olarak kaldı. O aleti de lise öğrencilerine hediye edeceğim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Mersin merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin merkezli 2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan karton yüklü tırda hasar oluştu
        Mersin'de seyir halindeyken alev alan karton yüklü tırda hasar oluştu
        Mersin'de çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı
        Mersin'de çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı
        Baraj gölündeki adacıkta mahsur kaldı; belediye ekiplerince kurtarıldı
        Baraj gölündeki adacıkta mahsur kaldı; belediye ekiplerince kurtarıldı
        Mersin'de göldeki adacıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
        Mersin'de göldeki adacıkta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı