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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, tarımsal alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:29
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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, tarımsal alanda çıkan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Sarıkavak Mahallesi'ndeki zirai alanda elektrik tellerinden kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

        Yangın, karadan müdahaleyle ormana ulaşmadan kontrol altına alındı.

        Alevler nedeniyle badem ve ceviz ağaçlarıyla üzüm bağları zarar gördü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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