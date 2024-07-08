Mersin Valisi Pehlivan, şehit ailesini ziyaret etti

Aileye Türk bayrağı hediye eden Pehlivan, daha sonra anne Fatma ve baba Kerim Türkmen ile şehidin kabrine giderek dua etti.

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