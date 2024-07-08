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        Mersin Valisi Pehlivan, şehit ailesini ziyaret etti

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:23
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        Mersin Valisi Pehlivan, şehit ailesini ziyaret etti
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehit ailesini ziyaret etti.

        Valiliğin açıklamasına göre, Pehlivan, şehit polis memuru Ümit Türkmen'in Toroslar ilçesi Kayrakkeşli Mahallesi'nde yaşayan ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Aileye Türk bayrağı hediye eden Pehlivan, daha sonra anne Fatma ve baba Kerim Türkmen ile şehidin kabrine giderek dua etti.

        Ziyarette, Toroslar Kaymakamı Mehmet Soğukpınar da yer aldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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