Mersin'de halk oyunları bölge yarışması yapıldı
Mersin'de Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Akdeniz Bölge Şampiyonası düzenlendi.
Mersin'de Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Akdeniz Bölge Şampiyonası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya Mersin, Adana, Antalya, Isparta ve Burdur'dan takımlar katıldı.
Yarışmada, birinci olan Adana ekibi 3-4 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
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