Mersin'de halk oyunları bölge yarışması yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya Mersin, Adana, Antalya, Isparta ve Burdur'dan takımlar katıldı.

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