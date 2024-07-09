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        Mersin'de panelvanda 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

        Mersin'de 1 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:44
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        Mersin'de panelvanda 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi
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        Mersin'de 1 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde bir kişinin gümrük kaçağı makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

        Kimliği belirlenen şüpheli, ekiplerin operasyonunda yakalandı.

        Zanlının kullandığı araçta yapılan aramada, 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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