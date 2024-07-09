Mersin'de panelvanda 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi

Zanlının kullandığı araçta yapılan aramada, 1 milyon 200 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ilçesinde bir kişinin gümrük kaçağı makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Mersin'de 1 milyon 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen panelvanın sürücüsü gözaltına alındı.

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