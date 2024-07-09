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        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:05 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:05
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        Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.E. (37) yönetimindeki otomobil, TEM Otoyolu Karakütük mevkisinde O.Y'nin kullandığı (32) tıra arkadan çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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