Mersin'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Mersin'de evinde 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ve 300 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Mersin'de evinde 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ve 300 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı iddia edilen zanlının ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu, 300 kök Hint keneviri, 279 gram kenevir tohumu ve 17 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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