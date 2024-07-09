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        Mersin'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

        Mersin'de evinde 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ve 300 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.07.2024 - 11:38
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        Mersin'de evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
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        Mersin'de evinde 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu ve 300 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı iddia edilen zanlının ikametine operasyon düzenlendi.

        Adreste 1 kilo 520 gram sentetik uyuşturucu, 300 kök Hint keneviri, 279 gram kenevir tohumu ve 17 gram esrar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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