MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yüksek teknoloji özelliklerine sahip ve yapay zeka yazılımının bulunduğu MR cihazı hizmete başladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen cihazın hizmete alım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sağlık alanında çok büyük ilerlemelerin yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde sağlık alanında yatırımların hayata geçtiğini dile getiren Pehlivan, mevcut sağlık birimlerinin de teknoloji kalitesini artırmaya yönelik adımlar attığını belirtti.

Pehlivan, Mersin'in sağlık alanında önde giden şehirlerden biri olduğunu, hizmete giren MR cihazıyla çok daha hızlı şekilde netice elde edileceğini belirterek, "Yapay zeka gibi imkanların da kullanıldığı bir cihaz. Bugünden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumdadır." dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da doğru ve hızlı tanı koyabilmek için MR ve ileri düzey görüntüleme hizmetlerinin önemine değindi.

Mersin halkına kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Yaşar, hizmete başlayan MR cihazının yüksek çekim gücüyle kısa sürede daha yüksek kalitede görüntüler elde edilebileceğini belirtti.