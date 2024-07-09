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        Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:49
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        Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        S.T. idaresindeki 33 AAZ 575 plakalı otomobil, Yenişehir ilçesindeki Sevgi Katlı Kavşağı yakınlarında Ş.B. yönetimindeki 33 E 8762 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İki araçta hasarın oluştuğu kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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