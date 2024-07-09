Mersin'de inşaat temel çukuruna düşen işçi yaralandı

Cankurt'un kasığına demir saplanması üzerine diğer işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Tömük Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmetcan Cankurt, dengesini kaybederek binanın temeli için açılan çukura düştü.

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