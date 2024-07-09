Mersin'de inşaat temel çukuruna düşen işçi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü inşaat temel çukurunda kasığına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü inşaat temel çukurunda kasığına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Tömük Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmetcan Cankurt, dengesini kaybederek binanın temeli için açılan çukura düştü.
Cankurt'un kasığına demir saplanması üzerine diğer işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından ambulansa taşınan Cankurt, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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