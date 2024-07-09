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        Mersin'de inşaat temel çukuruna düşen işçi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü inşaat temel çukurunda kasığına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:41 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:41
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        Mersin'de inşaat temel çukuruna düşen işçi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, düştüğü inşaat temel çukurunda kasığına demir saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Tömük Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Mehmetcan Cankurt, dengesini kaybederek binanın temeli için açılan çukura düştü.

        Cankurt'un kasığına demir saplanması üzerine diğer işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin demiri kesmesinin ardından ambulansa taşınan Cankurt, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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