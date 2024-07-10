Mersin'de denize giren yaşlı boğuldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren 80 yaşındaki kişi boğuldu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde denize giren 80 yaşındaki kişi boğuldu.
Merkez Mahallesi Sahil Yaşam Parkı sahilinden denize giren Canan Uncu'nun bir süre sonra hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, Uncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.