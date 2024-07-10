Mersin'de askerler çeşitli konularda bilgilendirildi

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen programa, vatani görevini yerine getiren askerler katıldı.

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