Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de askerler çeşitli konularda bilgilendirildi

        Mersin'de jandarma ekipleri, er ve erbaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:59 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de askerler çeşitli konularda bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de jandarma ekipleri, er ve erbaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelince, Tarsus Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen programa, vatani görevini yerine getiren askerler katıldı.

        Etkinlikte, kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, ailenin önemi, aile içi şiddetin önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Barış için arabuluculuk yaparken silahlı saldırıya uğradılar!
        Barış için arabuluculuk yaparken silahlı saldırıya uğradılar!
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        'Bozkurt' işaretinden sonra heykeline ilgi
        'Bozkurt' işaretinden sonra heykeline ilgi
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!

        Benzer Haberler

        Mersin'de denize giren yaşlı boğuldu
        Mersin'de denize giren yaşlı boğuldu
        Mersin'de inşaat temel çukuruna düşen işçi yaralandı
        Mersin'de inşaat temel çukuruna düşen işçi yaralandı
        Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...
        Mersin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...
        MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi
        MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapay zeka destekli MR cihazı hizmete girdi
        Mersin merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 32 tutuklama
        Mersin merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonunda 32 tutuklama
        Hatayspor, Kerim Alıcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı
        Hatayspor, Kerim Alıcı'nın sözleşmesini 2 yıl uzattı