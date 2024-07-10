Mersin'de otobüste yaşlı çiftin darbedilmesiyle ilgili dava sürdü

Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesince görülen duruşmaya, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) babası İsmet T. ile darbettiği gerekçesiyle hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılan ve başka suçtan tutuklu bulunan A.O.T. (17), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, avukatlar ve talepler dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 25 Eylül'e erteledi. - Olay Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculukları sırasında tartıştıkları Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İsmet T'ye, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, Polat çifti ise beraat etmişti.