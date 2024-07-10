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        Mersin'de 788 derslikli 45 okulun inşası sürüyor

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte 788 derslikli 45 okulun inşasının devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:46
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        Mersin'de 788 derslikli 45 okulun inşası sürüyor
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte 788 derslikli 45 okulun inşasının devam ettiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik'te eğitim alanında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantı düzenlendi.

        Vali Pehlivan başkanlığındaki toplantıya, vali yardımcıları Adem Yılmaz, İbrahim Küçük ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı desteklerle kentte eğitim öğretim alanındaki standartların daha iyi seviyelere ulaştığını belirtti.

        Mersin'de tamamlanan, yapımı ve ihale süreçleri devam eden 1700 derslikli 87 okulun olduğu bilgisini veren Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Yatırım bedeli 971 milyon 256 bin 416 lira olan 548 derslikli 31 okulumuzun inşaatını bitirdik. 788 derslikli 45 okulumuzun inşaatı hızlı şekilde devam ediyor. 11 okulumuz da ihale aşamasına gelmiş durumda. Bir yandan yeniden yapılacak veya güçlendirilecek okulların planlamasını yapmaktayız. Şimdiden tamamlanan ve devam eden projelerin ilimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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