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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan Gülnar ilçesine ziyaret

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:18
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan Gülnar ilçesine ziyaret
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Pehlivan, ilçedeki programı kapsamında bir araya geldiği Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra adliye ve esnafı ziyaret eden Pehlivan, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde muhtarlarla görüştü.

        Pehlivan, Gülnar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlara da ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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