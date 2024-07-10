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        Mersin'de otobüsten inen gencin bacağı beton mazgala sıkıştı

        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, otobüsten indikten sonra bacağı beton mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 17:05 Güncelleme: 10.07.2024 - 17:05
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        Mersin'de otobüsten inen gencin bacağı beton mazgala sıkıştı
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        Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, otobüsten indikten sonra bacağı beton mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda şehir içi yolcu otobüsünden inen bir gencin bacağı yol kenarındaki beton mazgala sıkıştı.

        Çevredeki vatandaşların çabasıyla mazgaldan kurtarılamayan genç için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu gencin bacağı sıkıştığı mazgaldan kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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