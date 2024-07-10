Mersin'de otobüsten inen gencin bacağı beton mazgala sıkıştı
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, otobüsten indikten sonra bacağı beton mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, otobüsten indikten sonra bacağı beton mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda şehir içi yolcu otobüsünden inen bir gencin bacağı yol kenarındaki beton mazgala sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların çabasıyla mazgaldan kurtarılamayan genç için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu gencin bacağı sıkıştığı mazgaldan kurtarıldı.
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