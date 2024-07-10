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        Mersin'de örtü yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 23:14 Güncelleme: 10.07.2024 - 23:14
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        Mersin'de örtü yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

        Karaisalı Mahallesi Tekesivrisi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 5 arazöz, su tankı ve 50 söndürme işçisi yangına müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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