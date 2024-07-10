Mersin'de örtü yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 5 arazöz, su tankı ve 50 söndürme işçisi yangına müdahale etti.

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