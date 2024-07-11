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        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:45 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:45
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        Mersin'de sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Karaçerçili Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Altun'a (53) ait olduğu belirlendi.

        Altun'un cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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